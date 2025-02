La minaccia di nuovi dazi frena i mercati asiatici, vola Hong Kong su fiducia tech

Tokyo

Nikkei 225

Euro contro la valuta nipponica

Euro nei confronti della divisa cinese

Euro contro il Dollaro hongkonghese

obbligazione decennale giapponese

titolo di Stato decennale cinese

(Teleborsa) - Sosta intorno alla parità la Borsa di, con ilche scambia con un -0,27%, mentre, al contrario,procede a piccoli passi, avanzando dello 0,52%.La minaccia di nuovi dazi sulle importazioni dineglifrena i mercati asiatici. Il presidenteha infatti chiesto al Dipartimento del Commercio di valutare la possibilità di applicare tariffe sulle spedizioni del metallo in arrivo nel Paese.In controtendenza invecespinta dalla fiducia sulle capacità del Paese in ambito di, ottimismo che ha influenzato le contrattazioni anche sui mercati cinesi continentali che ha registrato moderati guadagni.In netto miglioramento(+3,21%); con analoga direzione, poco sopra la parità(+0,41%).è chiuso per la Notte di Maha Shivaratri; in frazionale calo(-0,24%).Andamento piatto per l', che mostra una variazione percentuale pari a +0,11%. Appiattita la performance dell', che tratta con un modesto -0,11%. Frazionale ribasso per l', che scambia con una perdita dello 0,22%.Il rendimento dell'scambia 1,37%, mentre il rendimento per ilè pari 1,77%.