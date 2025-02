Seduta euforica per Milano e le Borse europee

Stellantis -

(Teleborsa) -, così come a Piazza Affari che mostra un'ottima performance.A Milano sopra la parità guadagni praticamente tutti i titoli. Fanno eccezioneche paga i pessimi risultati finanziari nel 2024 - edopo la sfiducia del Mef ai suoi vertici.Sul, questa mattina segnali sono stati pubblicati i dati sui prezzi della produzione in Spagna che accelerano ancora e il miglioramento della fiducia dei consumatori francesi. In Germania l'indice GFK di marzo peggiora a -24,7 punti.L'continua la seduta poco sotto la parità, con un calo dello 0,25%. L'continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,08%. Seduta in frazionale ribasso per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che lascia, per ora, sul parterre lo 0,29%.Invariato lo, che si posiziona a +108 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si attesta al 3,48%.effervescente, con un progresso dell'1,69%, bilancio positivo per, che vanta un progresso dello 0,66%, e si muove in territorio positivo, mostrando un incremento dell'1,42%.Giornata di guadagni per la Borsa di Milano, con il, che mostra una plusvalenza dell'1,21%, consolidando la serie di quattro rialzi consecutivi, avviata venerdì scorso; sulla stessa linea, ilguadagna l'1,20% rispetto alla seduta precedente, scambiando a 41.484 punti.In rialzo il(+1,1%); con analoga direzione, sale il(+1,21%).Tra idi Milano, in evidenza(+3,47%),(+3,37%),(+3,05%) e(+3,04%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -4,23%.Preda dei venditori, con un decremento dell'1,92%.Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dello 0,93%.Tra i(+6,58%),(+5,94%),(+5,06%) e(+4,33%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -1,47%.Contrazione moderata per, che soffre un calo dell'1,15%.Sottotonoche mostra una limatura dell'1,12%.Deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.