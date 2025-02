UE autorizza joint venture tra PSS e Officine Maccaferri

(Teleborsa) - Laha, ai sensi del Regolamento sulle concentrazioni dell'UE, latra Prime Synthetic Solutions (PSS) del Regno Unito e Officine Maccaferri dell'Italia.La transazione riguarda principalmente la fornitura e la produzione di, in particolare prodotti parafil e paraloop, che saranno realizzati con fibre aramidiche.La Commissione ha concluso che la transazione notificata non solleverebbe preoccupazioni in materia di concorrenza, dato che la joint venture ha. La transazione notificata è stata esaminata ai sensi della procedura di revisione semplificata delle concentrazioni.