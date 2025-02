Wall Street cauta guarda ai conti di Nvdia

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

S&P 100

informatica

beni di consumo per l'ufficio

sanitario

energia

Intel

Walt Disney

American Express

Amazon

Boeing

Amgen

Merck

Apple

Intuit

Micron Technology

Workday

Broadcom

Verisk Analytics

Kraft Heinz

Mondelez International

(Teleborsa) - Prevale la cautela a Wall Street, con ilche continua la seduta con un leggero calo dello 0,30%, mentre, al contrario, si muove intorno alla parità l', che continua la giornata a 5.966 punti. Leggermente positivo il(+0,37%); sulla parità l'(+0,13%).L’attenzione degli investitori resta concentrata sul contesto geopolitico e, al settore tech, in particolare quello dei chip, in vista della pubblicazione dei conti di Nvidia. Il colosso americano è considerato benchmark per valutare lo stato di salute della domanda di microchip legati all’intelligenza artificiale.In luce sul listino nordamericano S&P 500 il comparto. Nella parte bassa della classifica dell'S&P 500, sensibili ribassi si manifestano nei comparti(-1,60%),(-0,77%) e(-0,76%).Tra i(+3,11%),(+1,95%),(+1,64%) e(+1,44%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -2,79%.Soffre, che evidenzia una perdita del 2,75%.Preda dei venditori, con un decremento del 2,53%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo del 2,11%.Tra i(+11,98%),(+6,28%),(+5,65%) e(+4,81%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -3,79%.Vendite su, che registra un ribasso del 3,40%.Seduta negativa per, che mostra una perdita del 3,32%.