Wall Street positiva, attesa per conti Nvidia

(Teleborsa) - Positiva la borsa di Wall Street, in avvio di seduta, con ilche si attesta sui valori della vigilia a 43.634 punti, mentre, al contrario, l'avanza in maniera frazionale, arrivando a 5.973 punti. In moderato rialzo il(+0,45%); sulla stessa linea, leggermente positivo l'(+0,3%).L’attenzione degli investitori resta concentrata sul contesto geopolitico e, al settore tech, in particolare quello dei chip, in vista della pubblicazione dei conti di. Il colosso americano è considerato benchmark per valutare lo stato di salute della domanda di microchip legati all’intelligenza artificiale.