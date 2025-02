Workday, nel quarto trimestre crescita a doppia cifra dei ricavi

Workday

(Teleborsa) -, fornitore di soluzioni per aiutare le organizzazioni a gestire il proprio personale e il proprio denaro, quotato al Nasdaq, ha chiuso il quarto trimestre conpari a 2.211 miliardi di dollari, in crescita del 15% rispetto all'anno precedente, e ricavi da abbonamento pari a 2.040 miliardi di dollari, in crescita del 15,9% rispetto all'anno precedente.Nell'anno fiscale 2025 i ricavi totali sono stati di 8.446 miliardi di dollari, con un aumento del 16,4% rispetto all'anno precedente, e i ricavi da abbonamento sono stati di 7.718 miliardi di dollari, con un aumento del 16,9% rispetto all'anno precedente.“I risultati del quarto trimestre sono una testimonianza del valore della proposta di Workday, poiché le organizzazioni cercano di aumentare la produttività, operare in modo più efficiente e offrire esperienze incredibili ai dipendenti”, ha dichiarato Carl Eschenbach, CEO di Workday. “La piattaforma unificata di Workday offre ai clienti il massimo vantaggio, aiutandoli a sbloccare le proprie potenzialità più velocemente, ridurre i costi totali e sfruttare la potenza dell'intelligenza artificiale attraverso le nostre migliori soluzioni HR e finanziarie”."I risultati del quarto trimestre sono stati guidati da solide performance in aree di crescita chiave dell'azienda, tra cui il continuo slancio con la nostra suite completa e i prodotti finanziari, la crescente domanda per i nostri SKU AI e una solida esecuzione in tutti i settori verticali", ha affermato Zane Rowe, CFO di Workday. "Ci aspettiamo ricavi da abbonamento per l'anno fiscale 2026 di 8.800 miliardi di dollari, pari a una crescita del 14%, e prevediamo un margine operativo non-GAAP per l'anno fiscale 2026 di circa il 28%. Ci concentriamo sugli investimenti per supportare la crescita a lungo termine, guidando al contempo l'efficienza nell'azienda".