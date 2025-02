Borse europee in rosso. A Piazza Affari giù Ferrari e Prysmian

Prysmian

(Teleborsa) -, che scambiano con il segno meno, zavorrate da Piazza Affari che fa decisamente peggio. Sul sentiment degli investitori tornano i timori per i dazi il giorno dopo che il presidente Donald Trump ha annunciato di voler applicare tariffe del 25% sulle importazioni del Vecchio Continente.Sul listino milanese, soffre Ferrari dopo la vendita del 4% di Exor , mentre scivolacon il mercato che ha accolto freddamente i dati di bilancio Poco mosso l', che scambia sui valori della vigilia a 1,048. Giornata negativa per l', che continua la seduta a 2.886,1 dollari l'oncia, in calo dell'1,05%. Sostanzialmente stabile il mercato petrolifero, che continua la sessione sui livelli della vigilia con il petrolio (Light Sweet Crude Oil) che scambia a 68,91 dollari per barile.Torna a salire lo, attestandosi a +109 punti base, con un aumento di 3 punti base, con il rendimento del BTP decennale pari al 3,50%.si concentrano le vendite su, che soffre un calo dello 0,90%, discesa modesta per, che cede un piccolo -0,25%, e pensosa, con un calo frazionale dello 0,56%. Segno meno per il listino milanese, in una sessione caratterizzata da ampie vendite, con ilche accusa una discesa dell'1,35%, spezzando la catena positiva di quattro consecutivi rialzi, iniziata venerdì scorso; sulla stessa linea, perde terreno il, che retrocede a 40.986 punti, ritracciando dell'1,28%.di Milano, troviamo(+3,09%),(+1,68%),(+1,01%) e(+0,81%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -7,10%.Tonfo di, che mostra una caduta del 6,06%.Vendite su, che registra un ribasso del 2,27%.Seduta negativa per, che mostra una perdita del 2,10%.del FTSE MidCap,(+1,37%),(+0,89%),(+0,80%) e(+0,57%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -2,91%.Sotto pressione, che accusa un calo del 2,69%.