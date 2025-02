Cofle nomina Claudio Viscardi nuovo CFO

Cofle

(Teleborsa) -- azienda leader nella progettazione, produzione e commercializzazione a livello mondiale di sistemi di comando e control cables per il settore off-road vehicles, automotive e after market automotive – comunica la nomina di Claudio Viscardi in qualità di Group Chief Financial Officer.Viscardi, laureato in Mercati e Strategie d'Impresa presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, vanta una solida esperienza nella gestione finanziaria e operativa di realtà complesse e internazionali. Nel corso della sua carriera, ha ricoperto ruoli di leadership, tra cui CEO e CFO in contesti industriali di rilevanza globale, dove ha guidato con successo processi di trasformazione aziendale, ottimizzazione finanziaria, crescita sostenibile, evoluzione strategica, consolidando la sua reputazione di leader capace di coniugare visione strategica e competenze operative.