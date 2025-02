Iberdrola, utile netto 2024 supera i 5,6 miliardi di euro (+17%)

Iberdrola

(Teleborsa) - La compagnia energetica spagnolaha chiuso l'esercizio 2024 cn uned un EBITDA di 16,848 miliardi di euro (+17%). In linea con la politica aziendale, la quasi totalità delle plusvalenze derivanti dalle cessioni (1,1 miliardi di euro) è stata destinata a misure per migliorare l’efficienza e le prestazioni future."Con l’elettrificazione che guida la crescita della domanda in tutti i Paesi serviti da Iberdrola, questa forte serie di risultati anticipa il nostro piano strategico", commenta, Presidente esecutivo di Iberdrola, aggiungendo Un profilo aziendale rafforzato e migliori fondamentali di mercato contribuiscono a un miglioramento strutturale delle nostre prospettive per il 2025 e oltre”.di euro (+5%), cuidi euro per operazioni societarie (minoranze di ENW e Avangrid). Il 70% degli investimenti totali è destinato al Regno Unito e agli Stati Uniti. Invece,di euro sono stati, più che raddoppiate rispetto all’anno precedente. Oltre agli investimenti nella distribuzione, gli investimenti nella trasmissione sono cresciuti del 54%, soprattutto nei progetti statunitensi e britannici.Quasidi euro investiticon 2.600 MW di capacità commissionati nel 2024 per un portafoglio di oltre 44.000 MW. L’azienda ha in bilancio 9,2 miliardi di euro destinati a progetti in costruzione, l’80% dei quali dovrebbe entrare in funzione nel 2025 e nel 2026.Il 31 gennaio è stato pagato un acconto di 0,231 euro per azione. All’Assemblea Generale degli Azionisti sarà proposto un