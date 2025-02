MFE, Berlusconi: siamo diventati il broadcaster che vale più di tutti in Europa

MFE A

(Teleborsa) - I dati preliminari del 2024 sono "", perché MFE è ". Tutti i broadcaster sono in una fase complicata che registra dei cali di risultato e noi, invece, siamo riusciti a difendere la nostra dimensione e addirittura a crescere". Lo ha dettodi MFE (ex Mediaset, che oggi scambia con), in un'intervista al Tg5."Oggi i mercati ci riconoscono aver attuato un'ottima strategia: chiara e definita - ha spiegato - Noi siamo molto crossmediali e stiamo diventando sempre più internazionali. Una piccola notizia: fino a qualche anno fa, stante la dimensione dei mercati in cui operiamo, Italia e Spagna, relativamente piccoli, noi eravamo il broadcaster che valeva di meno in Europa. Non perché andassimo male, ma proprio per un fatto dimensionale. Bene,, tenendo conto anche di quelli tedeschi e francesi".Per quanto riguarda la, Berlusconi non chiede di avere un vantaggio, "marispetto a questi giganti. È un fenomeno che andrà a toccare gli interessi degli italiani e dei lavoratori. Queste multinazionali hanno un tale potere per cui andranno ad incidere sui livelli occupazionali - occupano pochissimo in Europa - e addirittura anche sui livelli dei salari. Quindi secondo me quella della regolamentazione delle big tech è una questione che va portata anche all'opinione pubblica, interessa tutti noi".