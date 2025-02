Milano zavorra gli altri Listini europei che sono in rosso

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, che fa molto peggio degli altri mercati europei, in una giornata caratterizzata da un clima generalmente negativo. Sul sentiment degli investitori tornano iil giorno dopo che il presidente Donald Trump ha annunciato di voler applicare tariffe del 25% sulle importazioni del Vecchio Continente.Sul listino milanese,, mentresu pesano i dati di bilancio con il mercato che li ha accolti freddamente.L'continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,07%. Vendite diffuse sull', che continua la giornata a 2.883,9 dollari l'oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) mostra un guadagno frazionale dello 0,82%.Balza in alto lo, posizionandosi a +109 punti base, con un incremento di 3 punti base, con il rendimento del BTP decennale pari al 3,51%.fiacca, che mostra un piccolo decremento dello 0,52%, si muove in modesto rialzo, evidenziando un incremento dello 0,40%, e discesa modesta per, che cede un piccolo -0,22%. Scambi in ribasso per la Borsa di Milano, che accusa una flessione dell'1,02% sul, arrestando la serie di quattro rialzi consecutivi, avviata venerdì scorso; sulla stessa linea, si muove in retromarcia il, che scivola a 41.112 punti.di Milano, troviamo(+4,47%),(+4,00%),(+2,68%) e(+1,91%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -8,16%.In perdita, che scende del 6,77%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso del 2,81%.Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,99%.Tra i(+1,91%),(+1,65%),(+1,53%) e(+1,45%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -3,16%.