Piazza Affari maglia nera in Europa con crolli di Prysmian e Ferrari

(Teleborsa) -annunciati dal presidente statunitense Trump nei confronti del Vecchio Continente. Dopo i massimi dei giorni scorsi,sotto la soglia dei 39 mila punti, zavorrato dal tonfo didopo i conti e didopo cheha concluso la vendita di una partecipazione del 4% mediante Accelerated bookbuilding.Sul, a febbraio l'indice composito di fiducia economica ESI dell'Unione europea è salito a 96,3 punti da 95,3, al massimo dallo scorso settembre. In Italia, le indagini Istat di febbraio hanno evidenziato , per il secondo mese consecutivo, un leggero miglioramento dell'indice di fiducia dei consumatori e delle imprese manifatturiere, mentre l'indice composito relativo al morale delle imprese è risultato in diminuzione.Dai è emerso che - guardando al futuro - è stato ritenuto prematuro per il Consiglio direttivo discutere di una possibile zona di atterraggio per i tassi di interesse chiave, mentre è stata espressa l'opinione che il tasso naturale o neutro è probabilmente più elevato rispetto a prima della pandemia, anche se il dibattito in corso sul tasso naturale è stato definito "fuorviante" perché è difficilmente applicabile in un ambiente in rapido cambiamento, come quello attuale, con nuovi shock continui.L'continua la seduta poco sotto la parità, con un calo dello 0,67%. L'è in calo (-1,38%) e si attesta su 2.876,5 dollari l'oncia. Forte rialzo per il(Light Sweet Crude Oil), che mette a segno un guadagno dell'1,84%.Lopeggiora, toccando i +110 punti base, con un aumento di 4 punti base rispetto al valore precedente, con ilpari al 3,48%.sotto pressione, che accusa un calo dell'1,07%, guadagno moderato per, che avanza dello 0,28%, e piccola perdita per, che scambia con un -0,51%.A piccoin chiusura di seduta, con ilche accusa un ribasso dell'1,53%, interrompendo la serie di quattro rialzi consecutivi, iniziata venerdì scorso; sulla stessa linea, perde terreno il, che si ferma a 40.905 punti, ritracciando dell'1,48%. Variazioni negative per il(-0,83%); sulla stessa tendenza, in ribasso il(-1%).Ilnella seduta del 27/02/2025 è stato pari a 4,67 miliardi di euro, in rialzo rispetto agli 4,47 miliardi della vigilia, mentre i volumi si sono attestati a 0,64 miliardi di azioni, rispetto ai 0,78 miliardi precedenti.Tra lea grande capitalizzazione, ottima performance per, che registra un progresso del 4,64%. Exploit di, che mostra un rialzo del 3,97%. Ben impostata, che mostra un incremento del 2,09%. Tonicache evidenzia un bel vantaggio del 2,05%.I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -12,18%. Seduta negativa per, che scende del 7,91%. Sensibili perdite per, in calo del 5,21%. In apnea, che arretra del 4,01%.Tra i(+2,46%),(+2,34%),(+1,79%) e(+1,74%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -4,30%. Tonfo di, che mostra una caduta del 4,02%. Scivola, con un netto svantaggio del 3,78%. In rosso, che evidenzia un deciso ribasso del 3,43%.