Renovalo, backlog commesse a fine 2024 di 64 milioni di euro. Pubblico al 19%

Renovalo

(Teleborsa) -(già Imprendiroma), società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nella rigenerazione urbana e nel recupero di strutture immobiliari, ha comunicato che, al 31 dicembre 2024, il, con un incremento delle commesse di carattere pubblico che rappresentano il 19% del totale.Al backlog di commesse contrattualizzate si aggiunge, inoltre, un portafoglio di, le cui gare d’appalto sono in corso di svolgimento, per un valore complessivo di 94 milioni di euro.evidenziano al 31 dicembre 2024 un risparmio di 4.415 tonnellate di Co2 su base annua grazie agli interventi realizzati e in corso di realizzazione (273.000 mq di sviluppo), corrispondenti ad un equivalente di n. 252.123 alberi piantumati (dati Edilclima monitorati secondo protocollo Enea).