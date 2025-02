4AIM SICAF, nel 2024 risultato netto negativo di 8,2 milioni di euro

4AIM SICAF

Comparto 2 Crowdfunding

(Teleborsa) -, prima SICAF focalizzata su investimenti in società quotate e quotande su Euronext Growth Milan, ha chiuso ilcon unnegativo di 8.224.523 euro, di cui 7.001.150 imputabili al Comparto 1 Quotate e 1.223.373 imputabili invece alComplessivamente, ilrisulta negativo per 5.862.127 euro (di cui 5.059.082 imputabili al Comparto 1 Quotate e 804.045 imputabili al Comparto 2 Crowdfunding), per effetto dei dividendi/interessi su titoli non quotati per 7.727, delle minusvalenze/plusvalenze latenti su titoli non quotati per 71.490 e minusvalenze imputabili al Comparto 2 per 32.405, delle minusvalenze latenti su titoli in portafoglio per 4.119.847, perdite da realizzo per 1.701.407 e dividendi realizzati per 70.440 (interamente imputabili al Comparto 1)."L'anno ha visto unlegati alla scarsa liquidità e alla necessità degli istituzionali di liquidare le posizioni anche in forte perdita e il Risultato della Gestione Investimenti è stato condizionato per oltre il 70% dalle minusvalenze latenti, cioè da titoli ancora in portafoglio a valori minimi di mercato - ha dichiarato l'- Riteniamo che il 2025 possa vedere un recupero del comparto PMI a tutto tondo favorito da: discesa dei tassi di interesse e dal lancio dell'iniziativa CDP a sostegno del mercato delle piccole e medie imprese. A tal proposito abbiamo allargato l'orizzonte di investimento del comparto 1 estendendolo anche ad aziende non EGM purché siano al di sotto del miliardo di capitalizzazione e in settori non finanziari".del Comparto 1 Quotate e del Comparto 2 Crowdfunding sono pari, rispettivamente, a 142,304 euro e 200,022 euro per azione. Il Comparto 1 Quotate ha registrato al 31 dicembre una performance negativa pari a 41,14%, mentre il Comparto 2 Crowdfunding ha registrato una performance negativa pari al 18,02%.