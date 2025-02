Borse europee caute con attenzione a dazi e geopolitica

Euro / Dollaro USA

Oro

Spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

FTSE Italia All-Share

Piazza Affari

FTSE Italia Mid Cap

FTSE Italia Star

Nexi

Hera

Ferrari

Enel

Saipem

STMicroelectronics

ENI

Leonardo

Juventus

Cembre

Ferragamo

LU-VE Group

Banco di Desio e della Brianza

Fincantieri

Philogen

Ariston Holding

(Teleborsa) -, in attesa di avere maggiore chiarezza su dazi e situazione geopolitica. Un appuntamento importante sarà il, in cui i leader dell'UE si riuniranno a Bruxelles per discutere della guerra di aggressione della Russia contro l'Ucraina e di difesa.Stamattina è emerso che a gennaio lepresso le famiglie sono risultate in moderazione: quelle a 1 anno sono scese a +2,6% (contro +2,8% previsto e precedente) e quelle a 3 anni sono risultate invariate a +2,4% (contro attese di accelerazione a +2,5% a/a).Negliilo PCE (la misura d’inflazione più considerata dalla Fed) ha mostrato variazioni perfettamente in linea con le attese: l’indice headline è salito di +0,3% m/m (come a dicembre) e di +2,5% a/a (da +2,6%), mentre quello core di +0,3% m/m (da +0,2%) e di +2,6% a/a (da +2,9%).L'è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,04. L'è in calo (-1%) e si attesta su 2.848,5 dollari l'oncia. Seduta in frazionale ribasso per il(Light Sweet Crude Oil), che lascia, per ora, sul parterre lo 0,97%.Lofa un piccolo passo verso il basso, con un calo dell'1,82% a quota +108 punti base, mentre ilsi attesta al 3,47%.senza slancio, giornata moderatamente positiva per, che sale di un frazionale +0,61%, eè stabile, riportando un moderato +0,11%.Nessuna variazione significativa in chiusura per il, con ilche si attesta sui valori della vigilia a 38.655 punti; sulla stessa linea, rimane ai nastri di partenza il), che si ferma a 40.919 punti, in prossimità dei livelli precedenti. Leggermente negativo il(-0,44%); come pure, in lieve ribasso il(-0,54%).A Piazza Affari risulta che ilnell'ultima è stato pari a 5,96 miliardi di euro, con un incremento di ben 1.284,2 milioni di euro, pari al 27,48% rispetto ai precedenti 4,67 miliardi; mentre i volumi scambiati sono passati da 0,64 miliardi di azioni della seduta precedente a 0,74 miliardi di azioni del 28/02/2025.Tra idi Milano, in evidenza(+9,00%),(+1,68%),(+1,15%) e(+1,03%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -2,09%. Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,80%. Vendite su, che registra un ribasso dell'1,56%. Deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.di Milano,(+6,55%),(+6,21%),(+2,99%) e(+2,69%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -4,33%. Seduta negativa per, che mostra una perdita del 3,02%. Sotto pressione, che accusa un calo del 2,41%. Scivola, con un netto svantaggio del 2,28%.