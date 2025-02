Carlyle e Arcmont organizzano finanziamento da 470 milioni per Bianalisi

Carlyle

(Teleborsa) - La società di investimento, società leader in Europa nel private credit asset management,hanno organizzato undi euro, leader in Italia nel settore della diagnostica sanitaria integrata.L'operazione consentirà a Bianalisi di, investendo nel consolidamento del mercato italiano della diagnostica sanitaria eCon una, Bianalisi offre una gamma completa di servizi di diagnostica clinica di laboratorio, assistenza ambulatoriale e diagnostica per immagini attraverso unae punti di raccolta campioni, oltre. Nei suoi 30 anni di storia, Bianalisi ha registrato una crescita significativa, sia organica sia esterna attraversograzie anche al sostegno di Charme Capital Partners nel 2021, che ha permesso a Bianalisi la finalizzazione di oltre 60 acquisizioni., Amministratore Delegato di Bianalisi, s è detto "lieto di collaborare con investitori globali come Carlyle, Arcmont e Natixis che hanno scelto di sostenere lo sviluppo del progetto di rafforzamento di Bianalisi in un settore molto promettente"., Deputy Head of European Private Credit di Carlyle, ha ricordato che "il team di Carlyle conosce bene il mercato italiano, essendo molto attivi nel fornire soluzioni di credito flessibili sia a società partecipate da private equity sia da imprenditori e famiglie, con l’obiettivo di sostenere la loro crescita".Per, Partner di Arcmont, "l'azienda soddisfa molti dei criteri che cerchiamo in un investimento, tra cui la solidità e la stabilità finanziaria e un significativo margine di crescita continua".