Gruppo Berti: da Banco Azzoaglio e SACE finanziamento di 15 milioni di euro

(Teleborsa) - Ilistituto privato piemontese controllato dalla Famiglia Azzoaglio fondato nel 1879, esono al fianco della crescita del, leader italiano della raccolta sul territorio di cereali e della soia tostata. Ilche nel 2015 hanno preso le redini dell'azienda di famiglia e sono partiti da Pressana con un'unica realtà da 30 milioni e oggi guidano un Gruppo Internazionale da 450 milioni di euro caratterizzato da 12 società operative e 250 dipendenti. La realtà è presente nei porti di Ravenna e Marghera con Italian Feed Factory Srl, nel porto di Tarragona con il nuovo "Progetto Spagna" Espana Feed Factory direttamente controllata e detenuta dalla Italian Feed Factory Srl e nel porto di Termini Imerese con la Biorman Spa.Ilè destinato a due società del Gruppo Berti: la prima tranche di 5 milioni di euro indirizzata alla società target Berti Group Spa e la seconda di 10 milioni di euro rivolta alla società Target Italian Feed Factory Srl.L'operazione ha lo scopo di sostenere ilnelle due fasi diIn particolare, grazie a questo finanziamento, il Gruppo potrà rafforzare il proprio percorso di internazionalizzazione e mitigare l'impatto ambientale delle attività, sposando un modello di approvvigionamento sempre più sostenibile e meno invasivo in termini di emissioni climalteranti."Siamo entusiasti di poter condividere questo grandissimo successo con Banco Azzoaglio e SACE. Lavorando in team con interlocutori dotati di grande capacità analitica e spiccato acume siamo riusciti ad impostare e portare a termine un'operazione importantissima per dimensione ma soprattutto per visione. Il sistema Italia è deficitario di materie prime agricole e ci auguriamo che questa operazione possa diventare la prima di una virtuosa serie per consentire al Sistema Paese di rendersi il più possibile immune da shocks esogeni" ha dichiarato"Noi di SACE siamo felici di collaborare con Banco Azzoaglio per sostenere il percorso di internazionalizzazione del Gruppo Berti, una realtà che sta diventando un punto di riferimento del Mediterraneo per la lavorazione delle cereal commodities a supporto delle aziende mangimistiche. È particolarmente importante per noi supportare il Gruppo in questa trasformazione sostenibile, che include nel proprio modello di business processi di nearshoring volti a una minore necessità di carbon fossile a supporto dello shipping. L'operazione conferma ancora una volta il nostro impegno costante al fianco delle imprese italiane che desiderano crescere sui mercati esteri ed essere più competitive, sostenibili e resilienti" ha affermato"Siamo orgogliosi di aver collaborato attivamente con SACE per l'importante operazione di internazionalizzazione del Gruppo Berti che – hanno dichiarato, rispettivamente Presidente del Comitato Esecutivo e Presidente del Consiglio di Amministrazione del Banco Azzoaglio – comporterà un importante sviluppo in tutta l'area Europea in ambito cerealicolo. Questa iniziativa permetterà ad una realtà imprenditoriale totalmente italiana ed a gestione familiare, di affermarsi come primario player in questo comparto e diventare un punto di riferimento nel Mediterraneo. Le tematiche di sostenibilità ambientale sono per noi molto importanti e abbiamo sin da subito condiviso l'ambizioso progetto dei Fratelli Berti condividendo lo sviluppo del territorio. Di rilevanza strategica, è il fatto di essere entrati in relazione non solo con le aziende del Gruppo Berti, ma anche con le loro famiglie".