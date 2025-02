In calo gli Eurolistini. A Piazza Affari vola Nexi dopo conti e cedola

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, sulla scia delle performance ribassiste registrate da Wall Street, la vigilia e dall'Asia stamane, sui timori per l'impatto sull'economia globale dei dazi preannunciati da Trump all'UE, che si aggiungono a quelli verso Canada, Messico e Cina già annunciati.Gli addetti ai lavori temono che la guerra commerciale possa rendere difficoltosa la lotta della Federal Reserve contro l'inflazione e i futuri interventi sui tassi di interesse. Atteso nel pomeriggio il dato sull'inflazione PCE americana.L'mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,04. L'è in calo (-0,79%) e si attesta su 2.854,6 dollari l'oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) perde l'1,07% e continua a trattare a 69,6 dollari per barile.Invariato lo, che si posiziona a +111 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si attesta al 3,47%.vendite su, che registra un ribasso dello 0,80%, sottotonoche mostra una limatura dello 0,33%, e deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia. Sessione debole per il listino milanese, che scambia con un calo dello 0,63% sul; sulla stessa linea, si muove al ribasso il, che perde lo 0,63%, scambiando a 40.647 punti.Tra lea grande capitalizzazione, vola, con una marcata risalita del 5,30%, premiata dal mercato per l' avvio della prima cedola nel 2025 e per i conti del 2024.Guadagno moderato per, che avanza dello 0,71%.I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -2,32%.Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,71%.Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,65%.Fiacca, che mostra un piccolo decremento dell'1,44%.di Milano,(+1,23%) e(+0,80%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -2,81%.Scivola, con un netto svantaggio del 2,73%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso del 2,28%.