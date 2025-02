Mercati deboli guardano a inflazione PCE USA in chiave Fed

Euro / Dollaro USA

oro

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

FTSE Italia All-Share

Nexi

Hera

Stellantis

Enel

STMicroelectronics

ENI

Pirelli

Banca Popolare di Sondrio

Juventus

Carel Industries

Cembre

LU-VE Group

Technoprobe

Caltagirone SpA

Fincantieri

(Teleborsa) -, sulla scia delle performance ribassiste registrate da Wall Street, la vigilia e dall'Asia stamane, sui timori per l'impatto sull'economia globale dei dazi preannunciati da Trump all'UE, che si aggiungono a quelli verso Canada, Messico e Cina già annunciati.Gli addetti ai lavori temono che lapossa rendere difficoltosa la lotta della Federal Reserve contro l'inflazione e i futuri interventi sui tassi di interesse. Atteso nel pomeriggio il dato sull'Piazza Affari resiste al vento delle vendite dove Nexi registra la migliore performance tra le blue chips, dopo i conti del 2024 e l'avvio di distribuzione della cedola.L'continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,04%. Seduta in frazionale ribasso per l', che lascia, per ora, sul parterre lo 0,55%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) perde l'1,35% e continua a trattare a 69,4 dollari per barile.Invariato lo, che si posiziona a +110 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si attesta al 3,46%.tentenna, che cede lo 0,33%, piccoli passi in avanti per, che segna un incremento marginale dello 0,31%, e sostanzialmente debole, che registra una flessione dello 0,30%. Sostanzialmente stabile Piazza Affari, che continua la sessione sui livelli della vigilia, con ilche si ferma a 38.619 punti; sulla stessa linea, incolore il, che continua la seduta a 40.881 punti, sui livelli della vigilia.Tra lea grande capitalizzazione, effervescente, con un progresso del 10,17%.Giornata moderatamente positiva per, che sale di un frazionale +1,41%.Seduta senza slancio per, che riflette un moderato aumento dell'1,04%.Piccolo passo in avanti per, che mostra un progresso dello 0,97%.Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -1,53%.Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dell'1,48%.Contrazione moderata per, che soffre un calo dell'1,31%.Sottotonoche mostra una limatura dello 0,91%.del FTSE MidCap,(+4,85%),(+2,46%),(+2,34%) e(+1,51%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -2,39%.Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,89%.Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,85%.