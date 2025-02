Moderate perdite a Wall Street

Dow Jones

(Teleborsa) - Seduta in forte calo a New York, dove hanno pesato i timori dell'impatto anche sull'economia americani dei dazi preannunciati da Trump all'UE, che si aggiungono a quelli verso Canada, Messico e Cina già annunciati.Si è mosso sotto la parità il, che scende a 43.240 punti, con uno scarto percentuale dello 0,45%; sulla stessa linea, l'ha sofferto di forti vendite e ha archiviato la seduta a 5.862 punti. Pessimo il(-2,75%); con analoga direzione, in forte calo l'(-1,8%).In luce sul listino nordamericano S&P 500 i comparti(+0,57%) e(+0,48%). Nel listino, i settori(-3,79%),(-2,23%) e(-1,83%) sono stati tra i più venduti.Tra i(+2,39%),(+2,10%),(+1,87%) e(+1,46%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -4,04%.Seduta negativa per, che mostra una perdita del 2,62%.Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,83%.Scivola, con un netto svantaggio dell'1,80%.Tra idel Nasdaq 100,(+4,76%),(+2,07%),(+1,73%) e(+1,72%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -8,48%.In perdita, che scende del 7,64%.Pesante, che segna una discesa di ben -7,55 punti percentuali.Seduta negativa per, che scende del 7,42%.Tra gliche avranno la maggiore influenza sull'andamento dei mercati USA:14:30: Redditi personali, mensile (atteso 0,4%; preced. 0,4%)14:30: Spese personali, mensile (atteso 0,2%; preced. 0,7%)14:30: Scorte ingrosso, mensile (atteso 0,2%; preced. -0,5%)15:45: PMI Chicago (atteso 40,5 punti; preced. 39,5 punti)15:45: PMI manifatturiero (atteso 51,6 punti; preced. 51,2 punti)16:00: ISM manifatturiero (preced. 50,9 punti)15:45: PMI composito (preced. 52,7 punti).