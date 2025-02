Sogefi, utile 2024 delle attività in continuità sale a 18 milioni. Dividendo di 0,15 euro

Sogefi

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext STAR Milan e operante nel settore della componentistica per auto (fa parte del gruppo), ha comunicato che nella debolezza del mercato ha determinato una flessione deidell'1,7% rispetto al 2023 (a 1.022,3 milioni di euro) e del 4,2% escludendo gli effetti di cambio e dell'inflazione in Argentina; ciononostante, è stato registrato un miglioramento dei risultati operativi: l', pari a 125,3 milioni di euro, è aumentato del 16,3% rispetto al 2023, con un EBITDA margin del 12,3%; l', pari a 45,7 milioni di euro, è cresciuto rispetto al 2023 (25,6 milioni), e l'EBIT margin si è elevato al 4,5% del fatturato, rispetto al 2,5% del 2023; l'è stato pari a 18 milioni di euro, a fronte di 6,4 milioni di euro nel 2023; ilè stato positivo per 30,4 milioni di euro, a fronte di un assorbimento di cassa di 7,2 milioni di euro del 2023, grazie anche a flussi positivi non ricorrenti.Lehanno fatto registrare un risultato netto pari a 125,9 milioni di euro e un free cash flow di 317,9 milioni di euro. Complessivamente, nel 2024, il Gruppo ha riportato un utile netto pari a 141,3 milioni di euro e un Free Cash Flow di 348,3 milioni di euro.L'al 31 dicembre 2024 è pari a 55 milioni di euro (9,5 milioni di euro senza considerare i debiti per diritti d'uso, secondo il principio IFRS16), a fronte di un indebitamento netto di 266,1 milioni di euro al 31 dicembre 2023, dopo il pagamento di un dividendo ordinario di 23,7 milioni di euro e di un dividendo straordinario di 109,6 milioni di euro agli azionisti di Sogefi.Il Consiglio di Amministrazione proporrà all'Assemblea Ordinaria degli Azionisti, convocata per il prossimo 24 aprile 2025, di destinare l'utile netto risultante dal Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024, pari a 210.738.943,41 euro, a titolo dia ciascuna delle azioni in circolazione, per complessivi 17.858.955 euro a valere sull'utile di esercizio 2024. Il dividendo sarà messo in pagamento dal giorno 14 maggio 2025, previo stacco della cedola in data 12 maggio 2025 e record date in data 13 maggio 2025.