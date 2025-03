Borse europee deboli. Vola settore difesa, a Milano strappa Leonardo

Leonardo

(Teleborsa) -, con l'attenzione degli investitori rivolta sull’inflazione dell’area euro, in calendario questa settimana in cui ci sarà anche il meeting di giovedì 6 marzo della BCE, attesa tagliare i tassi d’interesse di ulteriori 25 punti base.Sull'azionario, focus sui titoli della difesa, con protagonista a Milano, dopo che la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyan, al termine del vertice di Londra sull'Ucraina, ha detto che serve "urgentemente riarmare l'Europa". Corrono anche Thales a Parigi e Rheinmetall a Francoforte.Sostanzialmente stabile l', che continua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 1,039. L'continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,06%. Seduta in frazionale ribasso per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che lascia, per ora, sul parterre lo 0,24%. Ancora in rally il bitcoin sull'intenzione di Trump di creare una riserva strategica USA di criptovalute.In lieve rialzo lo, che si posiziona a +110 punti base, con un timido incremento di 2 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari al 3,49%.senza spunti, che non evidenzia significative variazioni sui prezzi, ferma, che segna un quasi nulla di fatto, e discesa modesta per, che cede un piccolo -0,26%. A Milano, si muove sotto la parità il, che scende a 38.429 punti, con uno scarto percentuale dello 0,58%; sulla stessa linea, si posiziona sotto la parità il, che retrocede a 40.696 punti.Tra lea grande capitalizzazione, incandescente, che vanta un incisivo incremento del 10,09%.Si muove in territorio positivo, mostrando un incremento del 2,88%.Giornata moderatamente positiva per, che sale di un frazionale +1,28%.Seduta senza slancio per, che riflette un moderato aumento dello 0,83%.I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -2,38%.Spicca la prestazione negativa di, che scende del 2,37%.scende del 2,17%.Calo deciso per, che segna un -2%.Tra i(+5,23%),(+2,89%),(+2,19%) e(+1,22%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -3,56%.Sotto pressione, con un forte ribasso del 3,27%.