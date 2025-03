ESI perfeziona acquisto di società veicolo per impianto fotovoltaico a Viterbo

ESI

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel mercato delle energie rinnovabili, hadetentrice dei diritti e delle autorizzazioni per la costruzione e l'esercizio di un impianto fotovoltaico da 3 MWp nel Comune di Monterosi, Provincia di Viterbo, Lazio. L'investimento stimato per la realizzazione dell'impianto, incluso l'acquisto del terreno, è pari a circaCon questa operazione ESI avvia lache prevede un totale di almeno 20 MW di nuova capacità fotovoltaica di proprietà."Questa acquisizione rappresenta una pietra miliare nella nostra strategia di crescita - ha detto l'- Insieme ai risultati economico-finanziari positivi ottenuti nel 2024, questa operazione rafforza la nostra posizione nel settore delle energie rinnovabili. Siamo entusiasti di contribuire attivamente alla transizione energetica, offrendo benefici concreti alle comunità locali e contribuendo alla salvaguardia dell'ambiente".Ildell'impianto da 3 MWp è previsto, con l'inizio della costruzione fissato per aprile 2025.