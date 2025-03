Wall Street inizia marzo in rialzo dopo un febbraio negativo

Coinbase

(Teleborsa) -. Gli investitori monitorano l'imminente scadenza del 4 marzo per l'imposizione di, con potenziali tariffe del 25% su Canada e Messico e un ulteriore 10% sulla Cina. Tuttavia, i commenti di ieri del Segretario al Commercio Howard Lutnick hanno suscitato aspettative sul fatto che i livelli dei dazi potrebbero essere inferiori ai dazi minacciati. Gli investitori continuano a sperare in un ritardo dell'ultimo minuto, dopo un'iniziale estensione della scadenza.Sul fronte della banca centrale, il presidente della Fed di St. Louis, membro votante del Federal Open Market Committee, dovrebbe parlare nel corso della giornata, mentre un intervento del presidente della Fedè previsto per venerdì.Sotto osservazione lecome, dopo che nel weekend il presidente Donald Trump ha annunciato una proposta di riserva di asset digitali, prima del White House Crypto Summit di venerdì.Guardando aidi Wall Street, ilavanza a 43.965 punti (+0,39%); sulla stessa linea, l'fa un piccolo salto in avanti dello 0,30%, portandosi a 5.973 punti. Leggermente positivo il(+0,51%); consolida i livelli della vigilia l'(+0,2%).