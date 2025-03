abrdn cambia nome dopo il ritorno alla crescita nel 2024

abrdn

(Teleborsa) -, importante gestore patrimoniale britannico, ha comunicato che la disciplina dei costi, i mercati migliori e una solida performance da parte di Interactive Investor hanno consentito di migliorare l'a 255 milioni di sterline nel 2024 (2023: 249 milioni di sterline), con tutte e tre le attività che hanno registrato profitti più elevati rispetto all'anno scorso. L'è stato di 251 milioni di sterline (2023: perdita di 6 milioni di sterline) che include un utile operativo rettificato più elevato, l'utile sulla vendita dell'attività di Private Equity con sede in Europa di 92 milioni di sterline e minori spese di ristrutturazione e transazioni aziendali di 100 milioni di sterline (2023: 152 milioni di sterline).L'è in crescita del 3% rispetto all'anno precedente a 511,4 miliardi di sterline contotali del Gruppo di 1,1 miliardi di sterline, rappresentando un sostanziale miglioramento rispetto al 2023, quando i deflussi erano di 17,6 miliardi di sterline. Oltre alla forte crescita dei clienti e di AUMA in Interactive Investor, questo è stato supportato dalle condizioni di mercato, che hanno più che compensato l'impatto della vendita della attività di Private Equity con sede in Europa."Il Gruppo ha, con ogni attività che ha aumentato il proprio contributo - ha commentato il- Mentre il nostro slancio si sposta verso la crescita, abbiamo un chiaro obiettivo sul miglioramento dell'esperienza del cliente e dei rendimenti per gli azionisti. Abbiamo rafforzato e semplificato il nostro team di dirigenti senior e, con la nostra attenzione più nitida, ci impegniamo a ottenere risultati migliori di nuovo nel 2025 e nel 2026"."Questo è un Gruppo di cui essere orgogliosi, con un futuro promettente - ha aggiunto - Ci impegneremo guardando al futuro con fiducia ed eliminando le distrazioni. A tal fine, stiamo. Questa è una decisione pragmatica che segna una nuova fase per l'organizzazione, poiché ci concentriamo sul fornire risultati ai nostri clienti, al personale e agli azionisti".abrdn ha anche annunciato, basandosi sullo slancio raggiunto nel 2024: utile operativo rettificato in aumento ad almeno 300 milioni di sterline nell'anno fiscale 2026; un aumento di almeno circa il 18% rispetto al 2024. Si prevede che ciò rifletterà un significativo aumento del contributo di Interactive Investor insieme alla crescita degli investimenti, in parte compensato dall'impatto del repricing precedentemente annunciato in Adviser.