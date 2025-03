Banca Investis, ingresso di Stefano Carinelli nella Direzione Global Markets

Banca Profilo

(Teleborsa) -, che fornisce servizi di advisory finanziaria e patrimoniale con particolare attenzione al segmento dei clienti High Net Worth Individual (HNWI), ha annunciato l'nella Direzione Global Markets all'interno deldi entrare in Banca Investis, Carinelli ha ricoperto il ruolo di Managing Director e Board Member presso Imperial Capital SIM, con focus su clienti italiani e internazionali. In precedenza, ha guidato il team Southern European Sales in MarketAxess Europe, dove ha sviluppato con successo il portafoglio clienti strategici e aumentato notevolmente la market share aziendale nella regione di competenza. Il suo percorso professionale include esperienze in, DZ Bank AG, Natixis e Ixis Corporate & Investment Bank."La sua pluriennale esperienza nel settore Fixed Income e la sua abilità nel costruire e rafforzare relazioni strategiche con clienti istituzionali rappresentano un asset fondamentale per la nostra crescita - ha commentatodi Banca Investis - Siamo certi che il suo contributo sarà decisivo per consolidare ulteriormente la nostra posizione di leadership".