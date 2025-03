Effetto dazi sui mercati, apertura in rosso per i listini europei

Stellantis

(Teleborsa) -, che scambia in netto calo, in accordo con gli altri Listini continentali, che accusano perdite consistenti.Lainnescata dagli Stati Uniti presenta il conto anche ai listini europei che aprono in territorio nettamente negativo. L'entrata in vigore dei dazi per le importazioni di beni dae l'innalzamento delle tariffe per quelli importati dallafrenano gli investitori mentre la notizia del ritiro del supporto americano all'Ucraino ha spinto ulteriormente i titoli europei delIn attesa dei conti di Campari, ha presentato i risultati del 2024 anche Lottomatica con ricavi superiori a 2 miliardi e un Ebitda che ha battuto le previsioni della stessa società. Maledopo la pubblicazione dei dati sulle vendite a febbraio.Sul fronte macro, risulta in calo la disoccupazione in Spagna in attesa dei dati sul mercato del lavoro di Italia e Unione europea.L'prosegue gli scambi con un guadagno frazionale dello 0,26%. L'continua la sessione in rialzo e avanza a quota 2.914,5 dollari l'oncia. Vendite diffuse sul petrolio (Light Sweet Crude Oil), che continua la giornata a 67,75 dollari per barile.Sui livelli della vigilia lo, che si mantiene a +107 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 3,51%.soffre, che evidenzia una perdita dell'1,34%, giornata fiacca per, che segna un calo dello 0,43%, e preda dei venditori, con un decremento dello 0,80%.Giornata “no” per la Borsa italiana, in flessione dell'1,01% sul; sulla stessa linea, perde terreno il, che retrocede a 40.952 punti, ritracciando dello 0,95%.Leggermente negativo il(-0,55%); sulla stessa linea, in lieve ribasso il(-0,65%).di Piazza Affari, andamento positivo per, che avanza di un discreto +2,9%.Ben comprata, che segna un forte rialzo del 2,18%.avanza del 2,12%.Si muove in territorio positivo, mostrando un incremento del 2,11%.Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -4,09%.Scende, con un ribasso del 3,96%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo del 3,39%.Vendite su, che registra un ribasso del 3,06%.di Milano,(+3,00%),(+1,66%),(+1,07%) e(+1,04%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -4,37%.Seduta negativa per, che mostra una perdita del 3,30%.Sotto pressione, che accusa un calo del 3,21%.Scivola, con un netto svantaggio dell'1,81%.