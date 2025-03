FS Italiane, puntualità in continua crescita: a febbraio AV 80,9%, IC 89,3% e Regionale 91,3%

(Teleborsa) - Cresce lacon un incremento per tutti i collegamenti di Trenitalia. Partendo dall’Alta Velocità, i treni in orario passano dal 67,4% di ottobre 2024 all’80,9% di febbraio 2025, mentre per i treni Intercity la puntualità per gli stessi mesi di riferimento cresce dal 79,7% all’89,3%. È il Regionale il servizio che registra una maggiore puntualità con il 91,3% di treni in orario a febbraio 2025. Lo fa saperein una nota.ottobre 2024: 67,4%; novembre 2024: 71,8%; dicembre 2024: 76,8%; gennaio 2025: 79,5%; febbraio 2025: 80,9%.ottobre 2024: 79,7%; novembre 2024: 81,1%; dicembre 2024: 84,6%; gennaio 2025: 87,3%; febbraio 2025: 89,3%.ottobre 2024: 86,3%; novembre 2024: 87,3; dicembre 2024: 88,5%; gennaio 2025: 90,7%; febbraio 2025: 91,3%.Sono attualmente operativi circa 1.200 cantieri, tra opere strategiche e interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria. Questi lavori – si legge nella nota – sono fondamentali per raggiungere gli obiettivi del PNRR e migliorare la rete ferroviaria in termini di modernità, efficienza e sicurezza. Tutti i lavori in corso sono oggetto di una campagna informativa e di comunicazione che RFI ha realizzato per informare i passeggeri degli interventi sulla rete ferroviaria nazionale.