Maticmind, Saladino cede le proprie quote. A CVC e CDP il 100% del gruppo

CVC Capital Partners

(Teleborsa) - Siglato un accordo vincolante per laa Mozart HoldCo, società interamente detenuta dae CDP Equity, controllata del Gruppo Cassa Depositi e Prestiti (CDP). Al completamento dell'operazione, CVC deterrà circa l'82% mentre CDP Equity circa il 18%. Contestualmente, Carmine Saladino lascerà la presidenza di Maticmind e ogni ruolo operativo all'interno del gruppo."Sono orgoglioso del lavoro degli ultimi 20 anni - ha commentato- Un lavoro di squadra per il quale ringrazio tutti quelli che mi hanno sostenuto, in particolare CVC, CDPE e l'Amministratore Delegato di Maticmind Luciano Zamuner che hanno da subito sposato il mio progetto. In bocca al lupo alla squadra Maticmind, sono certo contribuirà con determinazione alla crescita e al successo del gruppo"."Siamo entusiasti di continuare a investire in Maticmind, un'azienda che negli anni si è trasformata da system integrator a società di tecnologia, leader nelle tecnologie digitali (networking, cloud e cybersecurity), nell'IoT per le infrastrutture e la mobilità e nella sicurezza - ha detto- La società ha saputo evolversi e innovare costantemente, da punto di riferimento della digitalizzazione in Italia a player globale per le infrastrutture critiche. Ringraziamo Carmine Saladino per la sua guida e visione, che hanno permesso a Maticmind di raggiungere questi importanti traguardi. Siamo lieti di collaborare con CDPE per sostenere ulteriormente la crescita e l'innovazione di Maticmind"."A Carmine Saladino - ha dichiarato- vanno i nostri ringraziamenti per aver fatto di Maticmind un'azienda leader nel settore delle soluzioni tecnologiche innovative. Come azionisti continueremo a sostenere questa realtà strategica per il nostro Paese coerentemente con la mission di CDPE, accompagnandola nell'ambizioso percorso di sviluppo previsto dal piano strategico".