Piaggio, l'utile 2024 scende a 67,2 milioni di euro. Ricavi -14%

Piaggio

(Teleborsa) -, produttore italiano di veicoli quotato su Euronext Milan, ha comunicato che iconsolidati del Gruppo nelsono stati pari a 1.701,3 milioni di euro (-14,3% rispetto a 1.985,1 milioni di euro nel 2023). A livello geografico è stata registrata una flessione generale che ha riflesso la politica di riduzione dei magazzini da parte dei dealers e la contrazione del mercato premium in APAC: Emea e Americas hanno segnato un -11,8%, Asia Pacific -32,4% (-30,4% a cambi costanti) mentre l'India -3,9% (-2,6% a cambi costanti). Sono stati venduti nel mondo 481.600(559.500 veicoli al 31.12.2023).L'è stato di 286,7 milioni di euro (-11,8% rispetto ai 325 milioni di euro nel 2023). L'EBITDA margin è pari al 16,9%, il risultato più alto di sempre (16,4% al 31 dicembre 2023). L'è stato positivo per 67,2 milioni di euro (4% sul fatturato), in contrazione del 26,2% rispetto ai 91,1 milioni di euro al 31 dicembre 2023 (4,6% sul fatturato).L'(PFN) al 31 dicembre 2024 risulta pari a 534 milioni di euro (434 milioni di euro registrati al 31 dicembre 2023). Il temporaneo aumento riflette la riduzione del debito commerciale e l'andamento degli investimenti. Nel periodo di riferimento il Gruppo Piaggio ha consuntivatoper 182,7 milioni di euro in aumento dell'12,2% rispetto ai 162,9 milioni di euro investiti nel 2023.Il Consiglio di Amministrazione proporrà all'Assemblea degli Azionisti di distribuire undi 4 centesimi di euro, lordo da imposte, per ciascuna azione ordinaria avente diritto (in aggiunta all'acconto di 11,5 centesimi di euro pagato il 25.09.2024, data stacco cedola 23.09.2024), per un dividendo totale dell'esercizio 2024 di 15,5 centesimi di euro, pari a complessivi euro 44.305.557,81. La data di stacco della cedola n. 24 è il giorno 22.04.2025, record date 23.04.2025 e data di pagamento 24.04.2025.