Piazza affari maglia nera in Europa, listini europei pagano guerra commerciale

(Teleborsa) -, in linea con la borsa di Milano, che continua a muoversi in territorio negativo.Perdite sempre più ingenti sui listini europei dopo gli annunci del presidente Usasia sul fronte della politica commerciale che su quello della guerra in Ucraina.Sul primo punto la conferma dei dazi per i beni importati nel Paese da Canada e Messico, e l'innalzamento delle tariffe per i beni cinesi, hanno colpito soprattutto ildovesono tra le più esposte alle nuove misure, con Bloomberg che stima una perdita in termini di utili per le case automobilistiche europee quantificabile in quasiAnche l' annuncio del ritiro del sostegno a Kiev ha influenzato i mercati anche se il rally sulsembra essere rientrato su ritmi più moderati. L'UE ha lanciato intanto unper la difesa del valore diA Piazza Affari in forte difficoltà anche ilLeggera crescita dell', che sale a quota 1,055. L', in aumento (+0,98%), raggiunge 2.922 dollari l'oncia. Vendite diffuse sul petrolio (Light Sweet Crude Oil), che continua la giornata a 67,43 dollari per barile.Invariato lo, che si posiziona a +108 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si attesta al 3,53%.lettera su, che registra un importante calo del 2,44%, fiacca, che mostra un piccolo decremento dello 0,51%, e scende, con un ribasso dell'1,54%.Giornata nera per la Borsa di Milano, che affonda con una discesa del 2,82%; sulla stessa linea, giornata da dimenticare per il, che retrocede a 40.198 punti, ritracciando del 2,77%.Pessimo il(-2,13%); sulla stessa tendenza, in forte calo il(-1,74%).di Milano, troviamo(+2,74%),(+2,30%),(+2,01%) e(+0,85%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -7,98%.Crolla, con una flessione del 5,61%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 5,13%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 5,09%.del FTSE MidCap,(+2,49%) e(+1,49%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -17,39%.Sotto pressione, con un forte ribasso del 7,16%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 5,81%.In perdita, che scende del 5,01%.