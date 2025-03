Pioggia di vendite a Wall Street

Dow Jones

(Teleborsa) - Scambi in ribasso per la Borsa di New York, sulla scia dell'avvio della guerra dei dazi contro Canada, Messico e Cina. Immediata la riposta di Pechino, Ottawa e Ciudad de Mexico che hanno già annunciato le contromosse con tariffe sui prodotti statunitensi.L’attenzione del mercato resta rivolta anche agli sviluppi delle prospettive di pace in Ucraina, dopo che gli Stati Uniti hanno sospeso gli aiuti militari a Kiev.Ilaccusa una flessione dell'1,37%; sulla stessa linea, giornata negativa per l', che continua la seduta a 5.785 punti, in calo dell'1,10%. Poco sotto la parità il(-0,47%); come pure, in discesa l'(-1,06%).Risultato negativo a Wall Street per tutti i settori dell'S&P 500. Nel listino, le peggiori performance sono quelle dei settori(-3,24%),(-1,86%) e(-1,65%).Al top tra i(+1,66%),(+1,34%),(+1,24%) e(+1,21%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -7,39%.Lettera su, che registra un importante calo del 5,62%.Scende, con un ribasso del 4,69%.Crolla, con una flessione del 4,41%.Al top tra i, si posizionano(+7,94%),(+2,85%),(+2,79%) e(+2,64%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -7,39%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 4,52%.Vendite su, che registra un ribasso del 3,61%.Seduta negativa per, che mostra una perdita del 3,31%.Tra ledi maggior peso nei mercati nordamericani:14:15: Occupati ADP (atteso 144K unità; preced. 183K unità)15:45: PMI composito (atteso 50,4 punti; preced. 52,7 punti)15:45: PMI servizi (atteso 49,7 punti; preced. 52,9 punti)16:00: Ordini industria, mensile (atteso 1,5%; preced. -0,9%)16:00: ISM non manifatturiero (atteso 53 punti; preced. 52,8 punti).