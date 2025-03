Pioggia di vendite a Wall Street con guerra dazi

Dow Jones

(Teleborsa) - Partenza pesante per la borsa di Wall Street che si allinea ai ribassi registrati dall'altra sponda dell'oceano, sulla scia dell'contro Canada, Messico e Cina. Immediata la riposta di Pechino, Ottawa e Ciudad de Mexico che hanno già annunciato le contromosse con tariffe sui prodotti statunitensi.L’attenzione del mercato resta rivolta anche agli sviluppi delle, dopo che gli Stati Uniti hanno sospeso gli aiuti militari a Kiev Sulle prime rilevazioni, ilaccusa una flessione dello 0,94%; sulla stessa linea, vendite diffuse sull', che continua la giornata a 5.796 punti. In discesa il(-0,81%); come pure, negativo l'(-0,96%).