Tokyo in netto calo, guerra commerciale Usa-Cina deprime mercati asiatici

(Teleborsa) - Scambi in ribasso per la Borsa di, che accusa una flessione dell'1,2% sul, mentre, al contrario, l'avanza in maniera frazionale, arrivando a 10.680 punti.La giornata negativa diinfluenza anche le contrattazioni sui mercati asiatici. Investitori spaventati dall'entrata in vigore dei nuovi dazi sue dall'ordine esecutivo per aumentare le imposte sulle importazioni di prodotti cinesi, portandole dal 10% al 20%. Laha risposto imponendofino al 15% sui prodotti agricoli statunitensi e aggiungendo 10 aziende americane alla lista delle entità inaffidabili e 15 alla lista di controllo delle esportazioni.Poco sotto la parità(-0,04%), così come(-0,15%).In lieve calo(-0,21%); poco sotto la parità anche(-0,68%).Giornata fiacca per l', che passa di mano con un trascurabile -0,16%. Sostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta dell', che sta facendo un moderato -0,03%. Seduta trascurata per l', che mostra un timido -0,04%.Il rendimento dell'scambia 1,44%, mentre il rendimento per ilè pari 1,76%.