UE lancia pacchetto per la difesa da 800 miliardi di euro

(Teleborsa) -. Il piano per il riarmo degli Stati membri è stato annunciato questa mattina dalla Presidente della Commissione europea,, e verrà finanziato perconcessi tramite un "nuovo strumento" europeo, mentrearriveranno in quattro anni dall'attivazione dellaeuropeo, se le spese per la difesa raggiungeranno l'1,5% del PIL.. Non ho bisogno di descrivere la grave natura delle minacce che affrontiamo. O le conseguenze devastanti che dovremo sopportare se tali minacce si realizzassero. Perché la questione non è più se la sicurezza dell’Europa sia minacciata in modo reale. O se l’Europa debba assumersi una maggiore responsabilità per la propria sicurezza", ha sottolineato la Presidente della Commissione europea in conferenza stampa.– l’ultimo due giorni fa a Londra – laè stata tanto clamorosa quanto. Siamo in. E l’Europa è pronta ad aumentare massicciamente la spesa per la difesa. Sia per rispondere all’urgenza di agire a breve termine per sostenere l’Ucraina, ma anche per affrontare la necessità a lungo termine di assumersi molte più responsabilità per la nostra sicurezza", ha affermato von der Leyen, aggiungendo di aver inviato unaper annunciare e presentare i dettagli del"Questa serie di proposte si concentra su, al fine di aiutare gli Stati membri ad aumentare rapidamente e in modo significativo le spese nelle capacità di difesa".L'dea ha spiegato la Presidente è quella di, attraverso un sistema di, dotando la UE di una difesa aerea e missilistica, sistemi di artiglieria, missili e munizioni, droni e sistemi anti-drone. Il piano servirà poi anche a rispondere ad altre esigenze, ad esempio in tema di mobilità informatica e militare.Il piano messo a punto dalla UE punta, da un lato, aattraverso incentivi agli Stati membri e investimenti legati alla difesa. dall'alrtro aattraverso la Banca europea per gli investimenti.