A Milano si scatenano gli acquisti: vola Buzzi, bene anche automotive e banche

S&P-500

Euro / Dollaro USA

oro

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

FTSE Italia All-Share

FTSE Italia Mid Cap

FTSE Italia Star

Buzzi

Unicredit

Campari

Iveco

Snam

Terna

Hera

Italgas

Ariston Holding

Cementir

Webuild

LU-VE Group

Intercos

Acea

IREN

WIIT

(Teleborsa) -, dove gli investitori hanno fatto incetta di titoli. Non si può dire altrettanto dell'Europa, dove la seduta è in ribasso a causa delle perdite consistenti che si sono abbattute sugli euro listini. Si muove in modesto ribasso l'a Wall Street, evidenziando un decremento dello 0,59%.L'annuncio di Cdu e Spd della creazione di undaper rafforzare difesa ed economia del Paese ha spinto i mercati europei che hanno chiuso la giornata tutti con solidi guadagni. Ottimismo determinato anche dalla volontà dei due partiti che stanno trattando per la formazione del nuovo governo di Berlino di chiedere alla Camera dei Deputati di superare le norme costituzionali nazionali che limitano ildelSul fronte, il segretario al Commercio degli Stati Uniti,, ha dichiarato che in giornata potrebbe essere annunciate alcune esenzioni per le importazioni di beni da Canada e Messico. In un'intervista a Fox Business, Lutnick ha comunque escluso che ci sarà una revoca totale dei dazi, ipotizzando più una soluzione intermedia dato lo spirito di collaborazione mostrato dai due Paesi.Giornata positiva per l'anche grazie alla conferma da parte della Commissione europea che nel 2025 le case automobilistiche non dovranno pagarein caso di sforamento dei limiti imposti da Bruxelles: la proposta dell'esecutivo europeo è quella di consentire ai costruttori di automobili di conseguire i loro obiettivi di conformità calcolando la media delle loro prestazioni su un periodo di tre anni (2025-2027).Seduta positiva per l', che sta portando a casa un guadagno dell'1,33%. Lieve aumento per l', che mostra un rialzo dello 0,34%. Giornata da dimenticare per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che scambia a 65,37 dollari per barile, con un ribasso del 4,23%.Sulla parità lo, che rimane a quota +108 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 3,84%.incandescente, che vanta un incisivo incremento del 3,38%, poco mosso, che mostra un -0,04%, e in primo piano, che mostra un forte aumento dell'1,56%.Giornata di forti guadagni per Piazza Affari, con ilin rialzo del 2,08%; sulla stessa linea, giornata brillante per il, che termina a 40.759 punti.Su di giri il(+1,64%); come pure, effervescente il(+2,35%).Il controvalore degli scambi nella seduta del 5/03/2025 a Piazza Affari è stato pari a 5,68 miliardi di euro, in calo rispetto ai 6,01 miliardi della vigilia; mentre i volumi scambiati sono passati da 0,94 miliardi di azioni della seduta precedente a 0,75 miliardi.di Milano, troviamo(+16,30%),(+7,42%),(+7,01%) e(+6,62%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -4,45%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 4,30%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 4,08%.Preda dei venditori, con un decremento del 3,77%.Tra i(+24,81%),(+7,84%),(+7,18%) e(+6,33%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -4,80%.In perdita, che scende del 4,01%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo del 3,72%.Vendite su, che registra un ribasso dell'1,90%.