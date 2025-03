Forte calo del mercato americano con timori per guerra commerciale

Dow Jones

(Teleborsa) -, con gli investitori chee di una guerra commerciale, con un forte calo del(-1,55%), che ha toccato 42.521 punti; sulla stessa linea, giornata negativa per l', che archivia la seduta a 5.778 punti, in calo dell'1,22%. In lieve ribasso il(-0,36%); sulla stessa tendenza, in ribasso l'(-1,12%).I nuovi dazi del 25% su Canada e Messico sono entrati ufficialmente in vigore martedì. Canada e Cina (colpita da un ulteriore dazio del 10%) hanno preparato misure di ritorsione. Tuttavia, ilha detto a "Fox Business" ieri sera che gli Stati Uniti potrebbero incontrare Canada e Messico da qualche parte "a metà strada" per "elaborare qualcosa" sui dazi.Risultato negativo a Wall Street per tutti idell'S&P 500. Tra i più negativi della lista dell'S&P 500, troviamo i comparti(-3,54%),(-1,96%) e(-1,78%).Tra i(+1,62%) e(+1,21%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -6,56%. Sensibili perdite per, in calo del 6,20%. In apnea, che arretra del 4,93%. Tonfo di, che mostra una caduta del 4,07%.Tra idel Nasdaq 100,(+5,60%),(+2,91%),(+2,72%) e(+2,66%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -6,20%. Lettera su, che registra un importante calo del 4,43%. Scende, con un ribasso del 4,15%. In rosso, che evidenzia un deciso ribasso del 3,37%.Tra ledi maggior peso nei mercati nordamericani:14:15: Occupati ADP (atteso 144K unità; preced. 183K unità)15:45: PMI composito (atteso 50,4 punti; preced. 52,7 punti)15:45: PMI servizi (atteso 49,7 punti; preced. 52,9 punti)16:00: Ordini industria, mensile (atteso 1,5%; preced. -0,9%)16:00: ISM non manifatturiero (atteso 53 punti; preced. 52,8 punti)16:30: Scorte petrolio, settimanale (preced. -2,33 Mln barili)13:30: Challenger licenziamenti (preced. 49,8K unità).