"La giustizia adotta la scuola", la Fondazione Vittorio Occorsio presenta la V edizione del progetto

(Teleborsa) - Presentata questa mattina alla Camera dei Deputati nella Sala della Regina la quinta edizione del progetto che coinvolgerà oltre 100 scuole italianeorganizzato dalla, nata in memoria del giudice Vittorio Occorsio, ucciso a Roma nel 1976 dal gruppo terroristico neofascista "Ordine Nuovo". Il progetto, che si avvale della media partnership di Rai Cultura, si svolge nell'ambito di un protocollo d'intesa con il Ministero dell'Istruzione e del Merito e in collaborazione con l'Arma dei Carabinieri, la Polizia di Stato, la Guardia di Finanza e l'Autorità Nazionale di Anticorruzione. Oltre cento gli studenti presenti all'incontro. Obiettivo del progetto è diffondere la cultura della legalità tramite il ricordo della vita e della morte di numerose vittime e lo studio dei fenomeni criminali attraverso il dialogo con le istituzioni ed il confronto con i giovani. Sono intervenuti: Giorgio Mulè Vicepresidente della Camera dei Deputati, Margherita Cassano, Prima Presidente Corte di Cassazione, Vittorio Pisani, Capo della Polizia, Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, Giuseppe La Gala, Comandante delle Scuole dell'Arma dei Carabinieri e Bruno Buratti, Comandante in Seconda della Guardia di Finanza.Nel corso dell'eventoinviato di Striscia la Notizia, ha raccontato le sue esperienze televisive agli studenti. "La telecamera è un'arma molto potente per raccontare ogni forma di criminalità – ha detto Brumotti ai ragazzi –. Paura di andare a documentare queste cose? Rischio di più quando attraverso i ponti con la mia bicicletta. È stato mio padre, carabiniere, a trasmettermi il vero senso della legalità, grazie a lui ho deciso di voler combattere ogni tipo di ingiustizia".Intervenuti anche Francesco Viganò, Vicepresidente del Comitato Scientifico FVO e Vicepresidente della Corte Costituzionale. Vincenzo Mannino, Consigliere del Ministro dell'Istruzione e del Merito, Giovanni Salvi, Presidente del Comitato Scientifico FVO e Cesare Parodi Presidente dell'Associazione Nazionale Magistrati. "La legalità e la conoscenza del terrorismo e degli Anni di Piombo deve entrare nelle scuole, il progetto ha come obiettivo quello di continuare a stimolare la riflessione su temi ancora oggi attuali come la difesa della libertà e dei diritti individuali e collettivi" il messaggio condiviso da tutti i partecipanti. Ad impreziosire la giornata la partecipazione del coro giovanile "Hypercantus".