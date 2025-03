Wall Street apre in leggero rialzo, focus su ipotesi revisione dazi

Dow Jones

(Teleborsa) -continua la seduta con un guadagno frazionale suldello 0,46%; sulla stessa linea, piccolo scatto in avanti per l', che arriva a 5.795 punti.Sulla parità il(+0,15%); guadagni frazionali per l'(+0,32%).Apprezzabile rialzo nell'S&P 500 per i comparti(+1,96%),(+0,90%) e(+0,68%). Il settore, con il suo -1,60%, si attesta come peggiore del mercato.Il segretario al Commercio degli Stati Uniti,, ha dichiarato che in giornata potrebbe essere annunciate alcunesui nuovi dazi imposti dall'amministrazione Trump per le importazioni di beni da. In un'intervista a Fox Business, Lutnick ha comunque escluso che ci sarà una revoca totale dei dazi, ipotizzando più una soluzione intermedia dato lo spirito di collaborazione mostrato dai due Paesi.La possibilità di una revisione dei dazi è stata accolta con favore daiamericani. Nel premarker le azionisono salite dell'1,5% mentreha guadagnato il 3,9%.Sul, sotto le attese l'andamento deinelstatunitense a febbraio 2025. Gli occupati del settore privato hanno registrato infatti un aumento di 77 mila posti di lavoro, dopo i 186 mila del mese precedente (dato rivisto da un preliminare di 183 mila). Le attese dagli analisti indicavano un aumento di 141 mila unità. "L'incertezza politica e un rallentamento della spesa dei consumatori potrebbero aver portato a licenziamenti o a un rallentamento delle assunzioni il mese scorso - ha affermato Nela Richardson, chief economist di ADP - I nostri dati, combinati con altri indicatori recenti, suggeriscono un'esitazione nelle assunzioni tra i datori di lavoro mentre valutano il clima economico futuro".In forte aumento invece lenegli Stati Uniti. Nella settimana al 28 febbraio 2025, l'indice che misura il volume delle domande di mutuo ipotecario registra un incremento del 20,4%, dopo il decremento dell'1,2% della settimana precedente. L'indice relativo alle richieste di rifinanziamento è aumentato del 37%, mentre quello relativo alle nuove domande è salito dello 0,1%.