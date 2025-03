Ancora in rosso Wall Street, instabilità economica spinge in basso titoli Usa

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

S&P 100

beni di consumo secondari

informatica

utilities

Verizon Communication

McDonald's

Goldman Sachs

Amazon

Boeing

JP Morgan

Zscaler

Fastenal Company

Lululemon Athletica

Paccar

MongoDB

Marvell Technology

Broadcom

ON Semiconductor

(Teleborsa) - Giornata “no” per la Borsa USA, in flessione dell'1,39% sul; sulla stessa linea, viene venduto parecchio l', che continua la seduta a 5.725 punti.Pessimo il(-2,67%); come pure, in forte calo l'(-2,08%).L'incertezza spinge in basso Wall Street. Non basta la possibilità ventilata dal segretario al Commercio,, di un alleggerimento delle misure commerciali controsu alcuni beni a convincere gli investitori americani. La notizia è stata letta come un nuovo segnale dinell'economia americana.Sul fronte, sono stati pubblicati i dati sulamericano che a gennaio è salito a 131,4 miliardi di dollari, rispetto al passivo di 98,1 miliardi di dollari di dicembre. In forte crescita soprattutto le importazioni che sono hanno superato i 400 miliardi di dollari.Inoltre sono aumentate più delle attese lenegli Stati Uniti. A gennaio secondo i dati del Bureau of Census statunitense, si è registrato un incremento dello 0,8% a 906,2 miliardi di dollari, contro il +0,7% atteso, rispetto al +0,7% del mese precedente. Nello stesso periodo lesono scese dell'1,3% su base mensile a 680 miliardi di dollari dopo il +1,4% registrato a dicembre.Andamento negativo negli States su tutti i comparti dell'S&P 500. Nel listino, le peggiori performance sono quelle dei settori(-2,90%),(-2,63%) e(-2,10%).Tra i(+0,88%) e(+0,54%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -3,30%.Preda dei venditori, con un decremento del 3,24%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo del 2,76%.Vendite su, che registra un ribasso del 2,56%.(+7,07%),(+2,58%),(+1,99%) e(+1,90%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -23,08%.In perdita, che scende del 18,18%.Pesante, che segna una discesa di ben -5,51 punti percentuali.Seduta negativa per, che scende del 5,50%.Tra ledi maggior peso nei mercati nordamericani:13:30: Challenger licenziamenti (preced. 49,8K unità)14:30: Produttività, trimestrale (atteso 1,2%; preced. 2,9%)14:30: Bilancia commerciale (atteso -128,3 Mld $; preced. -98,1 Mld $)14:30: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 234K unità; preced. 242K unità)14:30: Costo unitario lavoro, trimestrale (atteso 3%; preced. -1,5%).