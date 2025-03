Apertura cauta per Wall Street, regna l'incertezza

Dow Jones

(Teleborsa) - Prevale la cautela a Wall Street, con ilche continua la seduta con un leggero calo dello 0,28%; sulla stessa linea, si posiziona sotto la parità l', che retrocede a 5.804 punti.In ribasso il(-1,01%); come pure, in lieve ribasso l'(-0,67%).Scivolano sul listino americano S&P 500 tutti i settori. Tra i peggiori della lista dell'S&P 500, in maggior calo i comparti(-1,42%),(-1,31%) e(-0,89%).La decisione dell'amministrazione Trump di concedere un'esenzione alsuiper l'importazione da Messico e Canada ha da un lato suggerito la possibilità che si possano aprire nuovi negoziati per altri beni, dall'altro ha però aumentato l'per le imprese americane che cercano di pianificare il loro futuro.Sul, sono stati pubblicati i dati sulle nuove domande per i sussidi di disoccupazione, in calo più del previsto la scorsa settimana (-21.000 unità rispetto alla settimana precedente) a 221.000.Intanto il presidente della Federal Reserve di Philadelphia, Patrick Harker, ha avvertito che che potrebbero profilarsi problemi per l'economia statunitense nonostante la buona forma di cui sta godendo in questo periodo. Secondo Harker ci sono infatti i primi segnali di stress nel settore dei consumi e sono presenti rischi per le prospettive di inflazione.del Dow Jones,(+1,72%),(+1,17%),(+0,77%) e(+0,67%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -1,69%.Vendite su, che registra un ribasso dell'1,55%.Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,55%.Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,55%.Al top tra i, si posizionano(+7,15%),(+3,78%),(+3,52%) e(+2,65%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -22,01%.Sensibili perdite per, in calo del 16,87%.In apnea, che arretra del 4,22%.Tonfo di, che mostra una caduta del 4,01%.