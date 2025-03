Borse europee deboli guardano alla BCE

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, mentre la borsa di Milano riesce a schivare le vendite ed a scambiare sulla linea di parità. Il maxi-piano tedesco da 500 miliardi ha sostenuto i listini sui massimi, ma il mercato aspetta lada cui è atteso un taglio dei tassi e soprattutto le parole diPoco mosso l', che scambia sui valori della vigilia a 1,079. Seduta in frazionale ribasso per l', che lascia, per ora, sul parterre lo 0,57%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,05%.Sui livelli della vigilia lo, che si mantiene a +108 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 3,91%.bilancio positivo per, che vanta un progresso dello 0,47%, spicca la prestazione negativa di, che scende dello 0,97%, e sottotonoche mostra una limatura dello 0,47%. Nessuna variazione significativa per il listino milanese, con ilche si attesta sui valori della vigilia a 38.493 punti; sulla stessa linea, incolore il, che continua la seduta a 40.732 punti, sui livelli della vigilia.di Piazza Affari, incandescente, che vanta un incisivo incremento del 5,68% dopo i dati sulla raccolta di febbraio e il nuovo record dei clienti.In primo piano, che mostra un forte aumento del 5,30% seguendo la scia positiva iniziata la vigilia.Ben comprata, che segna un forte rialzo del 2,34%.avanza del 2,15%.Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -3,82%.scende del 3,12%.Calo deciso per, che segna un -1,95%.Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,83%.Tra i(+5,26%),(+2,76%),(+2,53%) e(+1,98%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -7,53%.Soffre, che evidenzia una perdita del 3,52%.Preda dei venditori, con un decremento del 2,23%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo del 2,12%.