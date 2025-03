IEG, a KEY25 il Premio "Lorenzo Cagnoni": innovazione driver della transizione energetica

(Teleborsa) - L'innovazione è tornata protagonista nella serata di ieri anellache è stato consegnato agli espositori per i sette progetti più innovativi presentati in fiera, uno per ogni settore merceologico della manifestazione, e alle tre Start-up dell'Innovation District dal più alto potenziale innovativo. A premiare gli espositori,presidente di Italian Exhibition Group,amministratore delegato di Italian Exhibition Group,Global Exhibition director della divisione Green & Technolgy di IEG,Exhibition manager di KEY,segretario generale Motus-E e, ceo di Althesys.sono stateHoray Solar Co., Ltd, Italian Wind Technologies, Energy Dome, Rina, Renovis, Camel Energy GmbH e Alperia. Le tresono state, invece, Trailslight, Reefilla e Sizable Energy.Con la consegna del" e il, "KEY – si legge nella nota – conferma il sostegno all'innovazione, favorendo il dialogo tra imprese, nuove realtà imprenditoriali e stakeholder del settore: un'occasione unica per scoprire tecnologie, servizi e soluzioni integrate che stanno plasmando il panorama energetico in Italia e nel Mediterraneo, rispondendo alle sfide della transizione energetica e alle nuove politiche climatiche".Sempre aquesta mattina è stata presentata la, spin-off di QualEnergia nato dalla collaborazione tra La Nuova Ecologia e Italian Exhibition Group. Il volume è stato presentato dagiornalista scientifico e Direttore di QualEnergia, e da, Ddrettore Relazioni Esterne e Comunicazione Editoriale de La Nuova Ecologia. All'incontro, aperto dal video messaggio di, vicepresidente esecutiva della Commissione europea e Commissaria europea per la concorrenza, sono intervenuti, Exhibition manager di KEY,direttore generale ENEA - Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile,past president Coordinamento Free,, EU & Industrial Proposal manager di RSE SpA epresidente Coordinamento Free. La rivista, che sarà pubblicata con cadenza annuale, ma sfogliabile anche online, raccoglie 28 contribuiti degli oltre 80 ricevuti attraverso una Call for Papers, la prima lanciata da KEY. Gli studi riguardano tutte le anime della manifestazione.