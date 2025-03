GAP in rally a Wall Street con la trimestrale

GAP

GAP

S&P-500

GAP

(Teleborsa) - Brillache passa di mano con un aumento del 12,22%.Il retailer di abbigliamento ha contabilizzato nel quarto trimestre un utile netto di 206 milioni di dollari, pari a 54 dollari ad azione, in aumento rispetto ai 185 milioni di dollari (0,49 dollari) riportati nello stesso periodo dello scorso anno. Il risultato supera i 0,37 attesi dagli analisti.L'andamento dinella settimana, rispetto all', rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.Lo scenario di breve periodo dievidenzia un declino dei corsi verso area 21,49 USD con prima area di resistenza vista a 22,42. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 21,11.