Traton (Volkswagen), ricavi e margine operativo in crescita nel 2024

(Teleborsa) -, azienda tedesca parte del gruppoche produce veicoli commerciali, ha aumentato i suoidell'1% a 47,5 miliardi di euro (2023: 46,9 miliardi di euro) in un "contesto di mercato a tratti difficile e nonostante vendite unitarie marginalmente inferiori", si legge in una nota.Ilè stato di 350 milioni di euro in più a 4,4 miliardi di euro (2023: 4,0 miliardi di euro). Al 9,2%, il ritorno operativo rettificato sulle vendite non solo ha superato la cifra dell'anno precedente (2023: 8,6%), ma è stato anche leggermente superiore all'intervallo previsto dall'8,0% al 9,0%."Il nostro flusso di cassa netto nell'area aziendale Traton Operations è stato di 2,8 miliardi di euro - ha commentato il- Di conseguenza, abbiamo ridotto ancora una volta l'indebitamento finanziario netto dell'area aziendale Traton Operations, inclusi gli elementi aziendali, di 874 milioni di euro a 4,9 miliardi di euro. In un mercato che a volte si è dimostrato difficile, abbiamo fornito ai nostri clienti prodotti molto buoni, creando al contempo valore per i nostri azionisti. Stiamo proponendo di aumentare il dividendo per l'anno fiscale 2024 a 1,70 euro ad azione, dopo aver pagato 1,50 euro ad azione per l'anno fiscale 2023"."Prevediamo che l'economia globale perderà un po' di slancio nel 2025 - ha aggiunto - In questo contesto, il nostro modello aziendale diversificato e la collaborazione rafforzata all'interno di Traton saranno pilastri fondamentali del nostro successo. Insieme come gruppo, siamo ben preparati ad affrontare efficacemente qualsiasi sfida che il mercato porrà quest'anno".Il produttore di camion prevede uno sviluppo delle vendite nelcompreso tra -5% e +5% e un rendimento operativo sulle vendite compreso tra il 7,5% e l'8,5%. Le prospettive sono soggette agli sviluppi geopolitici, in particolare negli Stati Uniti, viene sottolineato nella nota sui conti.