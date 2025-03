Wall Street, niente rimbalzo: pesano i nuovi dazi di Trump sul Canada

Delta Air Lines

(Teleborsa) -. Trump ha infatti annunciato un raddoppio al 50% dei dazi previsti su tutti i prodotti in acciaio e alluminio provenienti dal Canada, dopo che la provincia dell'Ontario ha imposto un dazio del 25% sull'elettricità in arrivo negli Stati Uniti., quando l'indice Nasdaq ha registrato la peggiore variazione giornaliera dal 2022, mentre l'S&P500 ha terminato le contrattazioni al di sotto della media mobile a 200 giorni per la prima volta da novembre 2023.Sul fronte macroeconomico, in attesa degli importanti dati di domani sull'inflazione di febbraio, l'indagine JOLTS del Dipartimento del Lavoro ha mostrato che leSono arrivati, conche ha emesso un profit warning collegato all'incertezza economica degli Stati Uniti, mentreha annunciato che registrerà una perdita nel primo trimestre maggiore del previsto, in parte a causa della tiepida domanda di viaggi di piacere e dell'impatto di un incidente mortale che ha coinvolto uno dei suoi aerei a Washington. Nel comparto dellehanno emesso In recupero, che ieri ha perso il 15%, dopo che ilcome dimostrazione di sostegno al CEO Elon Musk. Dopo aver raggiunto il picco il 17 dicembre, le azioni Tesla hanno perso oltre il 50% del loro valore, cancellando oltre 800 miliardi di dollari di capitalizzazione di mercato.A causa dellodi Europa e Stati Uniti, da lunedì 10 marzo a venerdì 28 marzo 2025 le contrattazioni a Wall Street iniziano alle 14:30 italiane, un'ora prima del solito, chiudendo quindi anticipatamente alle 21:00 italiane.Guardando aidi Wall Street, flessione dello 0,77% sul; sulla stessa linea, si posiziona sotto la parità l', che retrocede a 5.599 punti. Leggermente positivo il(+0,24%); leggermente negativo l'(-0,23%).Risultato negativo a Wall Street per tutti idell'S&P 500. Tra i più negativi della lista dell'S&P 500, troviamo i comparti(-0,92%),(-0,87%) e(-0,76%).In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+2,39%),(+1,60%),(+1,57%) e(+1,46%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -6,54%. In apnea, che arretra del 4,27%. Sotto pressione, con un forte ribasso del 2,94%. Soffre, che evidenzia una perdita del 2,69%.Al top tra i, si posizionano(+7,81%),(+6,60%),(+4,56%) e(+4,53%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -6,83%. Tonfo di, che mostra una caduta del 6,81%. Lettera su, che registra un importante calo del 4,67%. Scende, con un ribasso del 3,88%.