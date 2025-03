Expert.ai lancia EidenAI Suite e potenzia l'area Sales

Expert.ai

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel mercato dell'intelligenza artificiale applicata alla comprensione del linguaggio, ha, pronte all'uso e su misura per i mercati verticali.EidenAI Suite, si legge in una nota, integra le tecnologie più avanzate - dall'intelligenza artificiale neurosimbolica ai Large Language Models, dalla GenAI all'Agentic AI - in una suite modulare e flessibile, sviluppata per generare un impatto immediato sui processi aziendali. EidenAI Suite èIl lancio di EidenAI Suite si accompagna all', segnando un passo decisivo nella strategia di crescita e sviluppo del Gruppo. La società ha infatti nominato due nuovi Senior VP Sales in Nord America e Nord Europa a diretto riporto del Chief Revenue Officer Umberto Pardi. È inoltre già stato individuato il nuovo responsabile dell'area Sud Europa, il cui annuncio avverrà a breve.In particolare, la guida sales in Nord America è stata affidata a. Ad, già VP Channel Development EMEA, è stata affidata la guida sales per il Nord Europa."Oggi siamo entusiasti di presentare la EidenAI Suite, una tappa fondamentale nel percorso di evoluzione e trasformazione intrapreso un anno fa per rafforzare il posizionamento strategico di expert.ai - ha commentato il- Abbiamo progettato le nostre soluzioni su misura per rispondere alle sfide e alle opportunità specifiche di ciascun settore verticale, con un unico obbiettivo: mettere il cliente al centro. Siamo convinti che le nostre soluzioni verticali possano supportare le aziende ad affrontare le complessità del mercato, aiutandole a massimizzare successo e soddisfazione"."E per sostenere i nostri obiettivi di crescita - ha aggiunto - abbiamo varato una nuova struttura organizzativa, affidando la responsabilità delle aree di mercato strategiche a profili manageriali di grande esperienza, e valorizzando i talenti interni che sono parte integrante di un percorso finalizzato al consolidamento del brand expert.ai e all'espansione del business".