Gli sport di racchetta continuano a crescere

(Teleborsa) - Unche sembra continuare a crescere è quello degli sport di racchetta, che negli ultimi anni sembra aver scoperto una nuova giovinezza fatta di. Se guardiamo agli ultimi 15 anni infatti, il mondo delle racchette ha visto la nascita ed il riconoscimento di numerose nuove specialità. Alle tradizionaliinfatti si sono aggiunte il, riconosciuto nel 2011 dal Coni, il, riconosciuto dal 2008 come specialità e dal 2019 come agonistico, e per ultimo il, disciplina agonistica da quest’anno.La spinta di questo successo è sicuramente da ricondurre all’effetto pandemia, che si sta esaurendo solo in questo periodo, ma anche i successi degli sportivi italiani sono stati un fattore determinante per attirare attenzione su questi sport, che oggi sono così popolari da motivare anche una fiera, il Racquet Trend Expo, totalmente dedicata alla loro evoluzione.Altro elemento fondamentale della crescita e della ripresa in particolare di Tennis e Padel è data dalla, dal 2020 infatti leo partite hanno visto un aumento di utenti molto importante (le più diffuse sono Wansport e Playtomic, quest’ultima copre circa il 50% delle strutture nazionali, con punte del 90% in alcune zone del nord Italia). Le app consentendo anche al singolo giocatore di trovare partite disponibili a cui partecipare, senza bisogno di alcun tipo di tessera di club, assicurazione o iscrizione particolare,quasi del tutto iallo sport (rimangono però i costi di pratica, che restano anche relativamente importanti) e creando una community distribuita di giocatori, quasi come un social network.Ma quali sono i numeri di questa crescita? Partiamo dal Padel, la disciplina sicuramente più esemplificativa: ilha registrato unanel numero di campi da padel in Italia, un, e il superamento della soglia dei. Si tratta di circa 700 nuovi campi per un, con la proiezione concreta di 10.000 entro la fine dell’anno, dedicati ad un bacino attuale di circa 800.000 giocatori.Interessanti anche i dati regionali, con ilin testa alla classifica (1968 campi, 1525 solo a Roma), seguita dalla(1339 campi, 485 a Milano) ed a sorpresa terzo posto per la(865 campi). La regione con meno interesse per il Padel è invece l’Abruzzo, che registra un campo ogni 4000 abitanti. (fonte: Research & Data Analysis Department of the International Padel Federation).La cosa più interessante dei numeri delè legata agli, chenonostante l’aumento del costo di realizzazione dei campi (da una media di 15.000€ pre-pandemia, ad una media attuale di 30.000€ per il nord Italia), ed ai costi di esercizio, legati all’aumento dei costi energetici (il 42% dei campi italiani è indoor). Il costo per partita medio varia dai 48€ per 90 minuti per il sud e centro Italia, fino ai 74€ medi per i campi milanesi (con punte di 100€ per i campi più prezzolati).Numeri interessanti anche per il, specialità nata in Italia ed esportata nel mondo, che resta comunque una disciplina relativamente di nicchia, nonostante i(sei mondiali vinti dagli italiani negli ultimi 12 anni). Laè comunque intorno al, anche grazie al "traino" del padel, con cui condivide il concetto di squadra, ed alla semplicità di realizzazione dei, che attualmente sono circa, di cui ilDa tenere d’occhio invece il, lasu cui ha posato la sua attenzione la FITP, che ai suoi esordi era stata goffamente nominata "mini tennis per adulti". Ilè il nuovo trend di racchetta, letteralmente esploso durante la pandemia (quasi 9 milioni di giocatori negli USA, contro circa 23 milioni di tennis) e che in Italia sta vedendo un crescente interesse, motivato da una impostazione meno agonistica del padel, un accesso ancora più semplice ai campi, dei(una media tra i 15€ e i 20€ per un’ora, da dividere per quattro giocatori) e dei(circa 9000€ per un campo realizzato da zero, meno di 5000€ in caso di conversione da un campo da tennis in sintetico, che può ospitare fino a 4 campi da Pickleball). Per ora è però difficile avere dei numeri esatti viste lesparse sul territorio, completamente decentralizzate, mentre laha cominciato a tesserare atleti Pickleballdi quest’anno, ma le stime più concrete riportano circa(2500 tesserati FITP nei primi due mesi di disponibilità) che possono contare su circa, presenti soprattutto inArriviamo infine alin Italia, che anche grazie ai(Sinner, Berrettini e Paolini solo per citarne alcuni) sta vivendo una, dimostrata dai numeri: se nelLa FITP (Federazione Italiana Tennis, che dal 2023 ha aggiunto la P di Padel) contavaed un utile di, oggi vanta più di(per fare un paragone, la FIGC - Federazione Italiana Giuoco Calcio, conta 1,4 milioni di iscritti). Numeri molto importanti se si pensa che i giocatori totali in Italia sono circa tre milioni. A questo panorama si aggiunge un’economia legata agli eventi agonistici di 2 miliardi di euro entro il 2027 grazie soprattutto a tre grandi eventi: le(tra Torino e Milano fino al 2030), gli(in versione estesa a 14 giorni) e le finali della(fino al 2027). In questo caso, lato investimenti, le barriere all’ingresso sono alte, soprattutto per gli spazi richiesti per realizzare un campo, ma l’interesse e l’economia sviluppata dall’indotto dell'"effetto Sinner" sta dando sicuramente ottimi risultati.