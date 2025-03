In rosso Wall Street. Occhi su inflazione

Dow Jones

(Teleborsa) - Giornata “no” per la Borsa USA, in flessione dell'1,14% sul; sulla stessa linea, chiude in retromarcia l', che scivola a 5.572 punti. Poco sotto la parità il(-0,28%); sulla stessa tendenza, sotto la parità l', che mostra un calo dello 0,68%.Sui mercati incombe l'ombra dei nuovi dazi annunciati dal Presidente Donald Trump, raddoppiati dal 25% al 50% sull'acciaio, quale ritorsione dell'aumento delle tariffe elettriche imposto dallo stato dell'Ontario (Canada). Il rischio di un impatto recessivo della nuova politica commerciale della Casa Bianca è stato poi compensato da alcuni buoni dati sul mercato del lavoro: l’indagine Jolts del Dipartimento del Lavoro ha mostrato che le offerte di lavoro negli Stati Uniti sono aumentate a gennaio. Ora si guarda ai dati di oggi sull’inflazione, particolarmente attesi.Forte nervosismo e perdite generalizzate nell'S&P 500 su tutti i settori, senza esclusione alcuna. Nella parte bassa della classifica dell'S&P 500, sensibili ribassi si sono manifestati nei comparti(-1,54%),(-1,18%) e(-1,12%).del Dow Jones,(+3,99%),(+1,52%),(+1,21%) e(+1,05%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -6,58%.In perdita, che scende del 5,03%.Seduta negativa per, che mostra una perdita del 3,31%.Sotto pressione, che accusa un calo del 3,09%.Tra i(+8,53%),(+6,76%),(+3,80%) e(+3,79%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -6,93%.Pesante, che segna una discesa di ben -6,28 punti percentuali.Seduta negativa per, che scende del 6,15%.Sensibili perdite per, in calo del 6,12%.Tra i datisui mercati statunitensi:13:30: Prezzi consumo, mensile (atteso 0,3%; preced. 0,5%)13:30: Prezzi consumo, annuale (atteso 2,9%; preced. 3%)15:30: Scorte petrolio, settimanale (preced. 3,61 Mln barili)13:30: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 226K unità; preced. 221K unità)13:30: Prezzi produzione, mensile (atteso 0,3%; preced. 0,4%)13:30: Prezzi produzione, annuale (preced. 3,5%)15:00: Fiducia consumatori Università Michigan (atteso 63,8 punti; preced. 64,7 punti).