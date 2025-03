USA, inflazione febbraio sotto le attese: +2,8% su anno

(Teleborsa) - L'è risultata inferiore alle attese degli analisti a2025. Secondo il Bureau of Labour Statistics (BLS) americano, i prezzi al consumo hanno registrato un aumento dello 0,2%, dopo il +0,5% del mese precedente e inferiore al +0,3% atteso dagli analisti.L'indice per l'è aumentato dello 0,3 percento a febbraio, rappresentando quasi la metà dell'aumento mensile di tutti gli articoli. L'aumento dell'alloggio è stato parzialmente compensato da una diminuzione del 4,0 percento nell'indice per lee da un calo dell'1,0 percento nell'indice per la. Nonostante la diminuzione dell'indice della benzina, l'indice dell'è aumentato dello 0,2 percento nel mese, poiché gli indici per l'elettricità e il gas naturale sono aumentati. Anche l'indice per ilè aumentato a febbraio, salendo dello 0,2 percento., la crescita dell'inflazione è stata del 2,8%, in diminuzione rispetto al 3% del mese precedente e inferiore al 2,9% atteso dal consensus.Il, ossia l'indice dei prezzi al consumo depurato delle componenti più volatili quali cibo ed energia, più osservato dalla Fed, ha registrato un aumento dello 0,2% su base mensile, (+0,3% stimato dal mercato), dopo il +0,4% del mese precedente. La crescita tendenziale si attesta al +3,1%, sotto il 3,2% del consensus e il +3,3% rilevato a gennaio.